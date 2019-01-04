﻿ В Казахстане уволили полицейского, назвавшего коллег "братвой", Mixnews.lv

В мире |

Начальник Карагандинской академии МВД Казахстана Джан Кенжетаев уволен из органов внутренних дел после того, как его подчиненный назвал своих коллег в новогоднем поздравлении "братвой", сообщила пресс-служба МВД.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором человек в форме поздравляет своих коллег, называя их "братвой".

Видео было записано 31 декабря 2018 года, а человеком на записи оказался заместитель начальника первого курса Карагандинской академии МВД. Он был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего госслужбу.

В ведомстве сообщили, что генерал-майор полиции Кенжетаев, ранее занимавший должность начальника академии, уволен из органов внутренних дел.

Источник: РИА новости

Фото: liter.kz