﻿ В Казахстане уволили полицейского, назвавшего коллег "братвой", Mixnews.lv

В Казахстане уволили полицейского, назвавшего коллег "братвой" (3)
В мире | 4 января 2019 года, 19:11
Начальник Карагандинской академии МВД Казахстана Джан Кенжетаев уволен из органов внутренних дел после того, как его подчиненный назвал своих коллег в новогоднем поздравлении "братвой", сообщила пресс-служба МВД.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором человек в форме поздравляет своих коллег, называя их "братвой".
Видео было записано 31 декабря 2018 года, а человеком на записи оказался заместитель начальника первого курса Карагандинской академии МВД. Он был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего госслужбу.
В ведомстве сообщили, что генерал-майор полиции Кенжетаев, ранее занимавший должность начальника академии, уволен из органов внутренних дел.
Источник: РИА новости
Фото: liter.kz
Почему секретные и полу-секретные организации так любят объединяться в братства и сестринства?
Так например всем известно о существовании таинственных студенческих братств и сестринств при известных университетах, среди выпускников которых непропорционально большое колличество были и есть Президенты и руководители полиции и спец-служб в разных странах.
Fraternities and sororities
https://en.wikipedia.org/wiki/Fraternities_and_sororities
Студенческие объединения в Северной Америке
https://ru.wikipedia.org/wiki/Студенческие_объединения_в_Северной_Америке
Возможно в Казахстане их полицейские тоже объединились в братство и Начальника Карагандинской академии МВД уволили за то, что он нарушил главную тайну всех братств и сестринств и разгласил публично, что его подчинённые принадлежат к секретному сообществу.