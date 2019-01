﻿ Компания BitTorrent запустит свою криптовалюту, Mixnews.lv

В мире |

Сервис BitTorrent запустит собственную криптовалюту с тикером BTT (BitTorrent Token). Она будет работать на базе Tron — в июне 2018 г. глава блокчейн-стартапа Джастин Сан приобрел протокол для обмена файлами приблизительно за 140 миллионов долларов.

Пользователи сервиса смогут платить новым альткоином за отправку или более быструю загрузку файлов. Монета BTT будет доступна за пределами США при помощи сервиса для предпринимателей Binance Launchpad. Также токены будут распределяться посредством эирдропов.

В компании подчеркнули, что пользователи, которые не заходят зарабатывать или тратить криптовалюту, смогут обмениваться файлами бесплатно. Изначально токен будет работать через клиент µTorrent Classic на базе Windows.

Today we unveil our new token BitTorrent $BTT which features native TRC-10 compatibility and will be exclusively available to non-U.S. accounts on #BinanceLaunchpad, the token sale platform by leading cryptocurrency exchange @binance! More info below https://t.co/iNx26vwOwI pic.twitter.com/hssMXAFSXp