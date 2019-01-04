﻿ Немецкие аэропорты распродают чемоданы с неизвестным содержимым, Mixnews.lv

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Немецкие аэропорты проводят торги, на которых распродают оставленные пассажирами чемоданы и сумки, так и не востребованные впоследствии владельцами, сообщает радиостанция France Info.

Чемоданы выставляются на аукцион в закрытом виде и покупатели не могут узнать, что в них находится до покупки. Единственной подсказкой для участников торгов является внешний вид чемодана, что и подогревает интерес покупателей.

В качестве примера радиостанция приводит семью, которая заплатила на аукционе 300 евро за три чемодана, в которых находились одежда, наушники и туалетные принадлежности.

Отмечается, что ежегодно на торги выставляются более четырех тысяч единиц багажа, оставленных владельцами не менее шести месяцев назад.

Источник: Новый мир

Фото: pixabay.com