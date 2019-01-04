﻿ Папа Римский поучаствовал в цирковом трюке, Mixnews.lv

В мире |

Необычная аудиенция состоялась 2 января в Ватикане. На сцене, на которой также присутствовал Папа Римский Франциск, выступали артисты кубинского цирка Circo Cuba.

В какой-то момент один из артистов подошел к 82-летнему понтифику с футбольным мячом и предложил ему покрутить мяч на указательном пальце.

Глава Католической церкви согласился, и тогда артист поставил понтифику на палец раскрученный мяч, который удержался несколько секунд, однако этого хватило, чтобы восхитить собравшихся в зале.

Источник: Новый мир