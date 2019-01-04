﻿ Взрыв газа был: осмотрены обломки рухнувшего дома в Магнитогорске, Mixnews.lv

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Следственный комитет России завершил осмотр обломков жилого дома, изъятых с места обрушения подъезда в Магнитогорске. В ведомстве подчеркнули, что следы взрывчатых веществ на образцах не обнаружены. В связи с этим приоритетной версией случившегося является взрыв бытового газа. Как отмечали в СКР, газовое оборудование в жилом доме не проверялось более шести месяцев.

На обломках рухнувшей части магнитогорской многоэтажки не найдено следов взрывчатых веществ или их компонентов, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Тем не менее правоохранительные органы намерены отрабатывать «все версии произошедшего взрыва».

«Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено», — сказала представитель ведомства.

Ранее СК отверг версию теракта, которую в интернете стали обсуждать после сообщений анонимных источников в СМИ. Сейчас приоритетной причиной трагедии является взрыв бытового газа.

По словам главы СКР Александра Бастрыкина, газовое оборудование в жилом доме не проверялось более шести месяцев.

На месте до сих пор работают следователи, в связи с чем принято решение не возобновлять подачу газа в пострадавший дом. В телеграм-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского также сообщается, что 7-й и 8-й подъезды дома не подлежат восстановлению и будут демонтированы. Жители четырех подъездов получат горячую воду 9 января. Электроэнергия в доме включается по очереди.

Рано утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение подъезда десятиэтажного жилого дома. В тот же день спасательные службы приступили к разбору завалов и завершили спасательные работы 3 января, когда было обнаружено тело последнего погибшего. Жертвами обрушения стали 39 человек, в том числе шестеро детей. Все погибшие уже опознаны родственниками.

Еще шесть человек, в том числе двух детей, удалось спасти из-под завалов. В региональном минздраве рассказали, что они находятся в стабильном состоянии. Серди выживших также оказался 10-месячный младенец, который на самолете был эвакуирован в Москву.

4 января в Магнитогорске начались похороны погибших. По словам губернатора, в пятницу будут похоронены шесть человек, 5 января — девять, 7 января — один.

В частности, в пятницу утром состоялось прощание с 42-летним мужчиной. На церемонию пришли около ста человек — родные, друзья, одноклассники, коллеги погибшего и неравнодушные жители Челябинской области. Как рассказала журналистам жительница города Ольга, которая училась с погибшим мужчиной в одной школе, в момент обрушения в квартире, помимо него, находились жена и дочь, они спаслись.

Власти региона выплатят пострадавшим материальную помощь. Ее размер утвердил губернатор области.

Семьям погибших выплатят по 1 млн руб., по 400 тыс. руб. выдадут тем, кто получил тяжкий или средней тяжести вред здоровью. По 200 тыс. руб. заплатят за легкий вред здоровью, сообщается на сайте главы региона. Кроме того, горожане получат компенсации за утрату имущества: по 500 тыс. руб. на семью, проживавшую в трехкомнатной квартире, по 400 тыс. – на семью из двухкомнатной, по 300 тыс. – из однокомнатной.

Также по 50 тыс. руб. выплатят каждому человеку, фактически проживавшему, но не зарегистрированному или зарегистрированному, но не являющемуся собственником. По 31,5 тыс. руб. выделено на похороны каждого погибшего. Выплаты должны были начаться с 3 января.

В администрации напомнили, что все потерявшие жилье будут им обеспечены. Это будет отдельное, дополнительное решение. Информация о нем будет доведена позднее.

На следующий день после обрушения подъезда, вечером 1 января, неподалеку от этого дома взорвалось маршрутное такси. Все три человека, находившихся внутри, погибли. По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности газового оборудования. Об этом заявляли в пресс-центре ГУ МЧС Челябинской области.

Региональные власти призывали не связывать оба события. Тем не менее региональные СМИ 74.ru и Znak.com со ссылкой на анонимные источники в силовых ведомствах сообщали об альтернативной версии, согласно которой имел место теракт, а в маршрутке погибли причастные к нему боевики.

Так источник Znak.com рассказал изданию, что террористы, один из которых накануне, возможно, снял квартиру на третьем этаже рухнувшего подъезда, готовили также взрыв в городском ТЦ, однако его удалось предотвратить. После этого силовики вышли на частную «Газель», в которой находились трое боевиков, оказавших сопротивление при попытке их задержать. Издание подчеркивает, что эта версия является одним из возможных сценариев развития событий.