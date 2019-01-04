﻿ Пранкер запугивал жителей Магнитогорска "новыми взрывами", Mixnews.lv

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Украинский пранкер Евгений Вольнов (настоящее имя – Никита Кувиков) в прямом эфире YouTube-канала поглумился над трагедией в Магнитогорске. В настоящий момент видео удалено, однако запись трансляции осталась в твиттере блогера.

В понедельник в Магнитогорске взорвался бытовой газ, что привело к обрушению подъезда многоэтажного жилого дома. В четверг спасатели завершили поисковую операцию, из-под завалов извлекли тела 39 человек.

Вольнов обзванивал жителей Магнитогорска под видом сотрудника МЧС, запугивая их "новыми взрывами". Он связывался с сотрудниками коммунальных служб и с родственниками погибших.

Кроме того, пранкер дозвонился в местное отделение ФСБ и попросил сотрудника горячей линии рассказать, где "произойдет следующий взрыв".

"Просто дайте мне адрес, вам что, жалко? У вас есть расписание взрывов?", - спрашивал он.

Во время эфира Вольнов собирал денежные пожертвования от зрителей, а после появления в СМИ первых публикаций о себе назвал российских журналистов "животными".

Ранее ряд украинских СМИ распространяли фейк о том, что дом в Магнитогорске был взорван намеренно. Однако официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что на фрагментах обрушившегося здания следов взрывчатки не нашли.

В марте прошлого года Вольнов распространял недостоверную информацию о "трехстах погибших" при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". В действительности трагедия унесла жизни 60 человек. Позже блогер признался, что соврал о числе жертв, чтобы "нагнать градус накала". Тогда Басманный суд Москвы по требованию СК заочно арестовал пранкера и объявил его международный розыск. В отношении Кувикова возбудили уголовное дело по статье 282 УК.