﻿ В результате стрельбы под Лос-Анджелесом погибли три человека, Mixnews.lv

В результате стрельбы в городе Торренс неподалеку от Лос-Анджелеса погибли три человека, сообщает The New York Post.

Кроме того, в результате происшествия пострадали четыре человека. Двое из них были госпитализированы.

Стрельба произошла в боулинг-клубе. Полиция проводит операцию на месте происшествия.

