﻿ Хакеры: Лондон заранее готовился к отравлению Скрипалей, Mixnews.lv

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Власти Великобритании еще до отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери консультировались со специалистами по химоружию, а также с вербовщиком и соседями бывшего разведчика. Об этом говорится в документах британского проекта Integrity Initiative, опубликованных хакерами из группировки Anonymous, передает РИА «Новости».

По данным группировки, сотрудники проекта за несколько лет до инцидента в Солсбери призывали выслать российских дипломатов и заявляли о необходимости некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности.

Ранее Anonymous опубликовали новые документы по антироссийскому проекту.