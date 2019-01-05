﻿ Хакеры: Лондон заранее готовился к отравлению Скрипалей, Mixnews.lv

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Хакеры: Лондон заранее готовился к отравлению Скрипалей (5)

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В мире | 5 января 2019 года, 15:17

Власти Великобритании еще до отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери консультировались со специалистами по химоружию, а также с вербовщиком и соседями бывшего разведчика. Об этом говорится в документах британского проекта Integrity Initiative, опубликованных хакерами из группировки Anonymous, передает РИА «Новости».

По данным группировки, сотрудники проекта за несколько лет до инцидента в Солсбери призывали выслать российских дипломатов и заявляли о необходимости некой «катастрофы» для импульса к укреплению британской обороноспособности.

Ранее Anonymous опубликовали новые документы по антироссийскому проекту.

Источник: Газета.ru
Комментарии 5
Лёлик1 час назад
Лондон заранее готовился к отравлению Скрипалей
+++ Так же как и штаты к 11 сентября или полёты на Луну , запад - патологическая ложь и обман как собственного народа, так и всего мира , но латыши на это клюют ...
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Хим39 минут назад
А что у кого-то были сомнения?!
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Garik38 минут назад
Так криеву хакери - самые-самые в мире! Сами же скулите об их атаках на все-все. Значится, верим!
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