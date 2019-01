﻿ Трагедия в Польше: в пожаре при прохождении игрового квеста погибли подростки, Mixnews.lv

В мире |

При прохождении игрового квеста в польском Кошалине погибли пятеро несовершеннолетних девушек, сообщает РИА Новости.

"Пять человек погибли при пожаре во время квеста на улице Пилсудского в Кошалине. Один человек тяжело ранен", - сообщил журналистам представитель западно-поморского коменданта Государственной пожарной службы Томаш Кубяк.

Пожар уже потушен, но о его причинах пока не сообщается.

"Трудно сказать, что могло быть непосредственной причиной пожара, это, безусловно, будет установлено в процессе расследования", - отметил Кубяк.

По его словам, на место пожара были направлены четыре пожарных расчета. Когда пожарные прибыли на место, огонь охватил уже весь первый этаж здания.

Five teenage girls celebrating their friend's birthday Friday afternoon at an escape room in Poland died in a fire, officials said https://t.co/PBiLpM4n6v pic.twitter.com/zLsA9I0VMu

По данным полиции, все погибшие - несовершеннолетние девушки. По условиям квеста, дверь на выход они могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий.

В связи с трагедией министр внутренних дел и администрации Польши велел главному коменданту Государственной пожарной службы провести проверки на всех объектах подобного типа.

Five women have died during a fire at an escape room (an adventure game in which players are trapped in a room and must solve puzzles to get out).



Early information indicates the victims were there as part of a birthday party https://t.co/bWNKyf0u5D