﻿ Варфоломей подписал указ: на Украине больше нет Московского патриархата, Mixnews.lv

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Патриарх Варфоломей подписал томос (специальный указ) для украинской церкви. Церемония состоялась в Стамбуле, где располагается резиденция вселенского патриархата.

Подписание прошло в храме Святого Георгия. Там прошли приветственная церемония и молебен. Молитву читал и сам патриарх. Церемония подписания документа прошла в Стамбуле, в храме Георгия Победоносца, в присутствии главы ПЦУ Епифания, а также президента Украины Петра Порошенко с семьёй, министра иностранных дел Павла Климкина и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Грамоту об автокефалии Варфоломей подписал во время встречи с новоизбранным предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским Епифанием. Вслед за этим украинские священнослужители вышли в центр храма и запели украинскую рождественскую колядку.

Звершилося! Вітаю усіх нас із сьогоднішньою подією – підписанням Томосу про автокефалію Православній Церкві України. pic.twitter.com/bK6jf3DnfT — Петро Порошенко (@poroshenko) January 5, 2019

Как заявил патриарх цитата по русской службе ВВС, Набожный украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков.

Завершилось все выступлением украинского президента и аплодисментами. В этой поездке Порошенко сопровождали министр иностранных дел, спикер Верховной рады и бывший глава государства Виктор Ющенко.

Слава Богу! Без Божої волі неможливою була б ця подія – підписання Томосу для України. Дякую Його Всесвятості Варфоломію за Віру, Любов до України та нашого народу, мужність розпочати процес надання Автокефалії Православній Церкві України, завершення якого ми святкуємо в ці дні pic.twitter.com/BvzQiVHqwZ — Петро Порошенко (@poroshenko) January 5, 2019

Вручение свитка с томосом, выполненным на пергаменте, состоится в воскресенье.

Константинопольская православная церковь минувшей осенью объявила, что считает Украину своей канонической территорией, сняла отлучение с глав непризнанных украинских церквей и начала процедуру предоставления церковной независимости.

Серед 15 зірок автокефальних православних церков з’явилася українська зірочка. Ми чекали на це багато років. Це – історична подія і великий день, коли ми почули молитву українською мовою у Храмі Святого Георгія pic.twitter.com/4ySVug3Ebe — Петро Порошенко (@poroshenko) January 5, 2019

В середине декабря собор в Киеве принял решение об объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата и Автокефальной церкви. Новую поместную церковь возглавит 39-летний епископ Епифаний. В РПЦ итоги собора не признают.

В понедельник томос будет представлен в Киеве.

Что такое томос?

Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Украинская православная церковь, входящая на правах самоуправления в состав Русской церкви, считает, что создание ПЦУ и её признание Константинопольским патриархатом "прошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил".

В Московском патриархате заявили, что подписанный Варфоломеем документ "не имеет канонической силы". Открытым остаётся вопрос, признают ли новую церковь другие поместные православные церкви.

Фото: Facebook/Порошенко