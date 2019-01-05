﻿ Варфоломей подписал указ: на Украине больше нет Московского патриархата, Mixnews.lv

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Варфоломей подписал указ: на Украине больше нет Московского патриархата (14)

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В мире | 5 января 2019 года, 17:46

Патриарх Варфоломей подписал томос (специальный указ) для украинской церкви. Церемония состоялась в Стамбуле, где располагается резиденция вселенского патриархата.

Подписание прошло в храме Святого Георгия. Там прошли приветственная церемония и молебен. Молитву читал и сам патриарх. Церемония подписания документа прошла в Стамбуле, в храме Георгия Победоносца, в присутствии главы ПЦУ Епифания, а также президента Украины Петра Порошенко с семьёй, министра иностранных дел Павла Климкина и председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

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Грамоту об автокефалии Варфоломей подписал во время встречи с новоизбранным предстоятелем ПЦУ, митрополитом Киевским Епифанием. Вслед за этим украинские священнослужители вышли в центр храма и запели украинскую рождественскую колядку.

Как заявил патриарх цитата по русской службе ВВС, Набожный украинский народ ждал этого благословенного дня целых семь веков.

Завершилось все выступлением украинского президента и аплодисментами. В этой поездке Порошенко сопровождали министр иностранных дел, спикер Верховной рады и бывший глава государства Виктор Ющенко.

Вручение свитка с томосом, выполненным на пергаменте, состоится в воскресенье.

Константинопольская православная церковь минувшей осенью объявила, что считает Украину своей канонической территорией, сняла отлучение с глав непризнанных украинских церквей и начала процедуру предоставления церковной независимости.

В середине декабря собор в Киеве принял решение об объединение Украинской православной церкви Киевского патриархата и Автокефальной церкви. Новую поместную церковь возглавит 39-летний епископ Епифаний. В РПЦ итоги собора не признают.

В понедельник томос будет представлен в Киеве.

Что такое томос?

Это уникальный церковный документ, указ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

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Украинская православная церковь, входящая на правах самоуправления в состав Русской церкви, считает, что создание ПЦУ и её признание Константинопольским патриархатом "прошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил".

В Московском патриархате заявили, что подписанный Варфоломеем документ "не имеет канонической силы". Открытым остаётся вопрос, признают ли новую церковь другие поместные православные церкви.

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Фото: Facebook/Порошенко

Источник: Эхо Москвы
Комментарии 14
Фу...46 минут назад
Что он может подписать? Только термос с фекалиями.
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Что значит "на Украине больше нет Московского патриархата"?49 минут назад
Всех вырезали, или сожгли, или повесили? А может их распяли?

Что вы публикуете? Ах, извините, это же "Эхо Москвы". Ну, тогда всё понятно.
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Беларус26 минут назад
Православная церковь московского партиархата, что в Украине, что в Беларуси, всегда была орудием русификации местного населения. Сейчас это делается словом (пропагандой), но были времена, когда это делалось казацкими нагайками. После восстания 1863 года в белорусских губерниях местных католиков целыми деревнями казаки сгоняли нагайками к церквям, где "батюшка" всех скопом перекрещивал в православие, с наказом обязательно присутствовать на воскресных службах в церкви. Костёлы или закрывались или переделывались под церкви. И лишь после революции 1905 года наступили послабления в вопросах вероисповедания. "Перекрещенные" католики начали массово возвращаться в католицизм. Этот процесс на западе белорусских земель шёл вплоть до 1939 года. Довоенная польская пресса часто писала о случаях, когда целые белорусские деревни возвращались в католичество.Особенно много таких случаев было на Виленщине и Гродненщине.
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