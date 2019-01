﻿ "Желтые жилеты" подожгли плавучий ресторан в Париже, Mixnews.lv

В мире |

Участники акции «желтых жилетов» в Париже подожгли плавучий ресторан, сообщает BFM TV.

Инцидент произошел около музея Орсе, никто из посетителей не пострадал.

В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал протестующих уважать закон.

In #Caen ,, there is a big party underway, actually #France#GiletsJaunes #ChalecosAmarillos resisting during #ActeVIII absolutely bravely on across Rothschild occupied #France - be expected ,, #Resistance means existence ! ! ! #PARIS ON FIRE ??pic.twitter.com/px2n1tAPUh