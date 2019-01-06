﻿ Вселенский патриарх вручил томос Православной церкви Украины, Mixnews.lv

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Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.

Трансляцию торжественной церемонии вели украинские телеканалы.

На вручении томоса присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.

"Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос - вручено!", - написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (Московского патриархата) в ПЦУ.

По словам Порошенко, томос для Украины - это фактически еще один акт провозглашения независимости страны.

"Он завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессионный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью", - сказал президент Украины в обращении после получения томоса.

Накануне патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

В воскресенье в Московском патриархате заявили, что православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве.

В минувшую субботу в Русской православной церкви также назвали подписанный в Стамбуле томос бумагой, не обладающая никакой канонической силой.

Источник: "Интерфакс"