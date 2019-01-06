﻿ Вселенский патриарх вручил томос Православной церкви Украины, Mixnews.lv

Вселенский патриарх вручил томос Православной церкви Украины (6)
Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.
Трансляцию торжественной церемонии вели украинские телеканалы.
На вручении томоса присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Петром Порошенко.
"Автокефалия Православной церкви Украины провозглашена. Томос - вручено!", - написал находящийся на церемонии в Стамбуле митрополит Александр Драбинко, перешедший из УПЦ (Московского патриархата) в ПЦУ.
По словам Порошенко, томос для Украины - это фактически еще один акт провозглашения независимости страны.
"Он завершит утверждение самостоятельности Украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессионный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые находились вне общения со Вселенским православием, которых несправедливо клеймили неканоничностью", - сказал президент Украины в обращении после получения томоса.
Накануне патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.
Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.
В воскресенье в Московском патриархате заявили, что православные церкви отказались признавать итоги собора в Киеве.
В минувшую субботу в Русской православной церкви также назвали подписанный в Стамбуле томос бумагой, не обладающая никакой канонической силой.
Источник: "Интерфакс"