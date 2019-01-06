﻿ В России начали продавать духи с Путиным, Mixnews.lv

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В России начали продавать духи с Путиным (16)

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В мире | 6 января 2019 года, 13:48

В Москве появились в продаже мужской и женский ароматы, создатели которых вдохновились президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

На флаконах парфюма изображен профиль российского лидера и герб страны. Мужской аромат получил название Number One, женская версия — Russian woman. Простой флакон стоит 10 тысяч рублей (126 евро), вариант в подарочной коробке обойдется в 19 тысяч.

Продавец-консультант рассказал агентству, что это лимитированный выпуск аромата.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование имени главы государства в коммерческих целях никем не одобрялось.

Образ и имя Владимира Путина часто используются в оформлении различных вещей и аксессуаров. Например, в декабре 2018 года стало известно о поступлении в продажу тарелок с портретом президента, также ему нередко посвящают оформленные драгоценными металлами смартфоны.

Источник: Lenta.ru

Комментарии 16
yes2 часа назад
скоро латвийскую армию разворуют )) успех по латвийски, ты за это лучше переживай, а то завтра Россия нападёт чем защищаться будете? )))) горохом отстреливаться? вот что приводит дружба с хохлами, научели воровать )))) дальше тока хуже будет,когда они сюда тысячами приедут
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Душилка1 час назад
Противники Путина теперь наверно будут душиться и душиться чтоб другим не досталось!
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yes2 часа назад
старый гномик алкаголик, скоро эти духи и в лотвии продавать будут, как матрёшки майки и т.д. )))
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