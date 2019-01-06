﻿ ООН: большинство жертв работорговли подвергаются сексуальному насилию, Mixnews.lv

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Большинство жертв торговли людьми подвергаются сексуальному насилию. Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), сообщает информагентство dpa в воскресенье, 6 января.

Согласно документу, в 2016 году насильственные действия сексуального характера применялись в отношении почти 60% жертв торговли людьми - в основном, в странах Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.

По данным ООН, почти треть (34%) общего числа жертв занимались принудительным трудом - в основном, это происходит в Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, большое число тех, кто оказался в рабстве, принуждаются к прошению милостыни или изъятию у них органов. Два процента становятся жертвами правонарушений сразу нескольких видов, отмечают в ООН.

В 2016 году, согласно докладу, были вызволены из рабства около 25 тысяч жертв торговли людьми, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

В то же время отмечается, что этот рост может быть связан с улучшением системы отслеживания подобных преступлений в отдельных регионах. Эксперты ООН анализируют данные из 45 стран, которые с 2007 года регулярно публикуют доклады о борьбе с торговлей людьми.

Источник: Deutsche Welle

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