﻿ Король Малайзии отрекся от престола, Mixnews.lv

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Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает Reuters со ссылкой на королевский дворец. Это первый в истории страны досрочный уход монарха.

Мухаммад V был королем Малайзии с 2016 года. Причины его ухода не называются.

Король Малайзии избирается сроком на пять лет Советом правителей — наследственными султанами. Он выполняет церемониальные функции, а также является верховным главнокомандующим.

В ноябре 2018 года в СМИ появилась информация о том, как Мухаммад V женился на "Мисс Москва — 2015" Оксане Воеводиной. Официально эти сведения не подтверждали.

Источник: "Дождь"