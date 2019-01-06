﻿ Обрушение шахты в Афганистане: 30 человек погибли, 15 пострадали, Mixnews.lv

Обрушение шахты в Афганистане: 30 человек погибли, 15 пострадали
В мире | 6 января 2019 года, 17:26
По меньшей мере 30 работников золотодобывающей шахты погибли, еще 15 пострадали в результате схода оползня в афганской провинции Бадахшан, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Сообщается, что оползень сошел в воскресенье утром в местности под названием Шапу.
По словам пресс-секретаря губернатора провинции Бадахшан Ника Мухаммеда Назари, большинство пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.
Источник: РИА Новости
Фото: Rahmat Gul, Associated Press