﻿ Мэр Таллина предложил сделать православное Рождество выходным, Mixnews.lv

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Православное Рождество должно отмечаться в Эстонии как государственный праздник, считает мэр Таллина Таави Аас.

Как сообщает в воскресенье столичная мэрия, это мнение Аас высказал в поздравлении по случаю сочельника, который отмечают православные 6 января по юлианскому календарю.

"Седьмого января - или первый день Рождества по православному календарю - должен стать выходным днем и государственным праздником, потому что и православные хотят проводить свои праздники достойно. Православные составляют самую большую группу верующих в Эстонии, в том числе и в Таллине, и мы должны уважать их желание быть в этот день со своей семьей", - сказал Аас.

Мэр отметил, что православие, наряду с лютеранством, - это часть традиций народа Эстонии, и многие видные государственные деятели страны были православными.

Аас подчеркнул также экономический аспект этого предложения.

"Без сомнения, каждый выходной день оказывает влияние на экономический рост, но празднику сопутствует рост потребления, оказывающий, в свою очередь, положительное воздействие на экономику",-считает мэр.

Таави Аас пожелал всем православным счастливого Рождества и выразил надежду, что уже в будущем году этот день может стать выходным. Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦМП) объединяет 35 приходов, которые посещают около 200 тысяч православных верующих.

История: РИА Новости

Фото: flickr.com/piotrgaborek