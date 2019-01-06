﻿ Стало известно, когда в Британии пройдет парламентское голосование по Brexit, Mixnews.lv

Стало известно, когда в Британии пройдет парламентское голосование по Brexit (3)

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В мире | 6 января 2019 года, 19:52

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью BBC заявила, что голосование в палате общин британского парламента по условиям выхода страны из состава Евросоюза планируется провести 14 или 15 января.

"Дебаты стартуют на будущей неделе и продолжатся на следующей, в течение которой и состоится голосование", — сказал Мэй.

После этого она утвердительно ответила на вопрос ведущего о том, можно ли рассчитывать на то, что голосование пройдет 14 или 15 января.

Источник: Газета.ru

Комментарии 3
yes1 час назад
1 спонсор отвалился, кто следущий Франция? ))) останутся в ЕС проебалтика ну и наконец Вукраину возьмут )))
1
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Latviešu Patriots21 минуту назад
Briti ir separātisti! Kā uzdrošinājās izstāties no paradīzes? Kam Latvieši podus mazgās?
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Patriot1 час назад
Novèlu mùsu draugiem britiem stabilitàti un ekonomikas uzplaukumu valstì, kà arì vienoties ar ES par turpmàko sadarbìbu.
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