﻿ Стало известно, когда в Британии пройдет парламентское голосование по Brexit, Mixnews.lv

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью BBC заявила, что голосование в палате общин британского парламента по условиям выхода страны из состава Евросоюза планируется провести 14 или 15 января.

“Yes, we are going to hold the vote” Theresa May confirms to #marr that #Brexit meaningful vote will take place in January https://t.co/lwLOnPKoL5 pic.twitter.com/tblxzInFZC