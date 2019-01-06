﻿ Трамп заявил о ликвидации одного из самых разыскиваемых террористов, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию террориста экстремистской сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Джамаля аль-Бадауи, организовавшего нападение на эсминец ВМС США USS Cole в 2000 году. Об этом президент сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Наши великолепные военнослужащие восстановили справедливость по отношению к героям, погибшим и раненым в трусливой атаке на эсминец Cole. Мы только что ликвидировали лидера этой атаки Джамаля аль-Бадауи. Наша работа против "Аль-Каиды" продолжается. Мы никогда не прекратим борьбу против радикального исламистского терроризма", - написал Трамп.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 января 2019 г.

В пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации США информировала, что аль-Бадауи был ликвидирован в Йемене в результате удара американского беспилотника.

В результате подрыва эсминца USS Cole в порту Адена в октябре 2000 года погибли 17 американских моряков, еще около 40 получили ранения. Власти США пришли к выводу, что одним из организаторов нападения был аль-Бадауи, и заочно предъявили ему соответствующие обвинения.

В декабре 2000 года аль-Бадауи был арестован йеменскими властями, однако ему удалось сбежать из тюрьмы. Впоследствии его вновь поймали.

В 2004 году суд в Йемене приговорил террориста к смертной казни по делу о подрыве эсминца, однако ему снова удалось совершить побег.

В 2007 году аль-Бадауи добровольно сдался властям Йемена, после чего был отпущен на свободу в обмен на обязательство отказаться от деятельности в рамках "Аль-Каиды".

Аль-Бадауи был включен в составляемый ФБР список самых разыскиваемых Соединенными Штатами лиц, причастных к терроризму. Власти США предлагали награду в размере $5 млн за информацию, которая приведет к его аресту.

Источник: ТАСС