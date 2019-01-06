﻿ Трамп заявил о ликвидации одного из самых разыскиваемых террористов, Mixnews.lv

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Трамп заявил о ликвидации одного из самых разыскиваемых террористов (1)

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В мире | 6 января 2019 года, 20:58

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию террориста экстремистской сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Джамаля аль-Бадауи, организовавшего нападение на эсминец ВМС США USS Cole в 2000 году. Об этом президент сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Наши великолепные военнослужащие восстановили справедливость по отношению к героям, погибшим и раненым в трусливой атаке на эсминец Cole. Мы только что ликвидировали лидера этой атаки Джамаля аль-Бадауи. Наша работа против "Аль-Каиды" продолжается. Мы никогда не прекратим борьбу против радикального исламистского терроризма", - написал Трамп.

В пятницу телекомпания CNN со ссылкой на источник в администрации США информировала, что аль-Бадауи был ликвидирован в Йемене в результате удара американского беспилотника.

В результате подрыва эсминца USS Cole в порту Адена в октябре 2000 года погибли 17 американских моряков, еще около 40 получили ранения. Власти США пришли к выводу, что одним из организаторов нападения был аль-Бадауи, и заочно предъявили ему соответствующие обвинения.

В декабре 2000 года аль-Бадауи был арестован йеменскими властями, однако ему удалось сбежать из тюрьмы. Впоследствии его вновь поймали.

В 2004 году суд в Йемене приговорил террориста к смертной казни по делу о подрыве эсминца, однако ему снова удалось совершить побег.

В 2007 году аль-Бадауи добровольно сдался властям Йемена, после чего был отпущен на свободу в обмен на обязательство отказаться от деятельности в рамках "Аль-Каиды".

Аль-Бадауи был включен в составляемый ФБР список самых разыскиваемых Соединенными Штатами лиц, причастных к терроризму. Власти США предлагали награду в размере $5 млн за информацию, которая приведет к его аресту.

Источник: ТАСС

Комментарии 1
длодлрдлполо31 минуту назад
Вот я думаю,насколько эта предполагаемая идея,схожа с Бен Ладеном,Скрипалями?Безосновательно,бездоказательно обвинён и уничтожен.Как же алчны америкосы,навязать своё мнение.Вот и премьера,нам навязывают.
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