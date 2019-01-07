﻿ У новой Православной церкви Украины появился свой сайт, Mixnews.lv

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Новая Православная Церковь Украины (ПЦУ), получившая накануне томос об автокефалии от Вселенского патриарха, открыла свой сайт. Об этом говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

"Сообщаем об открытии веб-страницы Православной Церкви по адресу pomisna.info. Просьба учитывать, что это временная версия. За несколько месяцев будет полноценная. Материалы будут добавляться постепенно", — говорится в сообщении.

На сайте пока мало информации. Так, на момент написания материала в разделе "Новости" пока только одна новость о состоявшемся 15 декабря Объединительном соборе украинских православных церквей, прошедшем в Киеве, на котором был избран предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний. Раздел "История Церкви" и вовсе не заполнен.

На главной странице сайта размещена цитата митрополита Епифания, которая гласит: "Если первое Крещение мы получили во времена Святого Владимира, то Томос — это второе Крещение Украины, потому что мы получаем свою независимую украинскую церковь".

В минувшее воскресенье предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний получил из рук Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Источник: РБК