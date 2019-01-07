﻿ В США 90-летнего велосипедиста лишили мирового рекорда из-за допинга, Mixnews.lv

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В США из-за положительного теста на допинг 90-летнего велосипедиста Карла Гроува лишили мирового рекорда. Об этом сообщает The Telegraph.

Запрещенный препарат — анаболический стероид эпитренболон — нашли в анализах Гроува в июле 2018 года.

Рекорд Гроув поставил в спринте на чемпионате США среди участников в возрасте 90-94 года. Результат отменили.

Спортсмен утверждает, что запрещенный препарат попал в его организм через мясо, однако антидопинговое агентство США не согласилось с его аргументами. Кроме того, в ходе разбирательств выяснили, что до этого Грув уже принимал допинг — кломифен.

Источник: "Дождь"

Фото: pixabay.com