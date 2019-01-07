﻿ В Лос-Анджелесе объявили победителей кинопремии "Золотой глобус", Mixnews.lv

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В Лос-Анджелесе в ночь на 7 января состоялась 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лучшим драматическим фильмом ушедшего году была признана работа Брайана Сингера «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody), рассказывающая о группе Queen и их вокалисте Фредди Меркьюри.

Сыгравший роль Фредди в этом фильме актер Рами Малек стал лучшим драматическим актером. «Золотой глобус» в номинации лучшая драматическая актриса получила Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме «Жена» (The Wife).

Картина «Зеленая книга» (Green Book) Питера Фаррелли завоевала «Золотой глобус» в категории «лучшая комедия/мюзикл».

Американец Махершала Али получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль в картине «Зеленая книга». Лучшей актрисой второго плана стала Реджина Кинг за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась».

Награду в номинации лучший драматический сериал завоевали «Американцы». Сериал повествует о паре агентов КГБ, которые под видом супругов-американцев поселяются в пригороде Вашингтона.

Картина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рим» удостоилась «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Источник: РБК