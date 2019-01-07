﻿ Названо возможное место следующей встречи Трампа и Ким Чен Ына, Mixnews.lv

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США ведут переговоры о месте проведения второй встречи президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом 6 января заявил сам Дональд Трамп.

"Мы обсуждаем место проведения, мы объявим его, вероятно, в скором времени. Они хотят встретиться, и мы хотим встретиться, посмотрим, что из этого выйдет", - сказал Трамп (цитата по ТАСС). При этом президент США подчеркнул, что речи о снятии с КНДР санкций пока не идет.

Отметим, что ранее Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил, что готов встретиться с Трампом в любое время, но предупредил США, что им не следует испытывать терпение КНДР. По словам Ким Чен Ына, страна будет вынуждена "неизбежно искать альтернативный курс, если США неправильно истолкуют терпение, которое проявляет народная республика" в ожидании ответных шагов своих партнеров по переговорам по снятию международных санкций.

2 января президент США рассказал, что получил еще одно письмо от лидера КНДР, которое назвал замечательным. Как полагают источники, Ким Чен Ын, по всей видимости, направляет Трампу письма, когда полагает, что переговоры между двумя государствами не двигаются с мертвой точки, таким образом напоминая президенту США о достигнутых во время первой встречи успехах.

Напомним, по итогам исторического саммита, состоявшегося в Сингапуре 12 июня, Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако никаких сроков стороны не обговаривали, согласившись с тем, что это должно быть определено в ходе последующих переговоров.

В середине ноября Ким Чен Ын лично проинспектировал испытания нового передового тактического вооружения, которые были успешно проведены на полигоне в Академии оборонных наук. Кроме того, сообщалось, что вашингтонский Центр стратегических и международных исследований обнаружил в КНДР 13 ракетных баз, существование которых в Пхеньяне скрывают.

5 декабря помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, по мнению американского лидера, Ким Чен Ын не выполняет взятые на себя обязательства, поэтому необходимо провести еще один американо-северокорейский саммит. По словам Болтона, повторная встреча глав двух государств ожидается в январе - феврале 2019 года. Предполагается, что в ходе нового саммита лидеры двух стран изучат результаты взятых в Сингапуре обязательств и обсудят то, как они собираются выполнить эти обязательства.

Источник: NEWSru.com