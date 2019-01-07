﻿ В США хотят разрешить удобрения из человеческих останков, Mixnews.lv

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Сенатор американского штата Вашингтон Джейми Педерсен планирует представить законопроект, разрешающий использование человеческих останков в качестве удобрения, сообщает телеканал NBC News.

Новый подход подразумевает под собой помещение тела в специальный аппарат, который ускорит разложение останков до состояния питательной почвы. Затем останки могут быть переданы родственникам.

Государственный университет Вашингтона провел пилотную программу стоимостью 75 тысяч долларов, в ходе которой данным способом были разложены шесть донорских тел.

Ведущий исследователь программы Линн Карпентер-Боггс подтвердила, что данный способ безопасен, однако подходит не для всех, так как некоторые патогены могут привести к сибирской язве. Для безопасности данного способа захоронения необходимо исключить наличие у людей определенных видов заболеваний.

Планируется, что результаты исследований будут опубликованы в 2019 году.

«Написавшие мне со всего штата люди взбудоражены возможностью стать деревом или иметь другую альтернативу для себя», – приводит телеканал слова Педерсена.

Сенатор отметил, что данный способ погребения будет полезен для людей, которые не могут себе позволить обычные похороны или не считают кремацию подходящим способом.

Источник: Новый мир

Фото: Pixabay.com