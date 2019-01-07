﻿ Япония ввела налог на выезд туристов из страны, Mixnews.lv

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В Японии начал действовать новый налог на выезд туристов из страны. Его привяжут к стоимости обратного билета.

Япония с 7 января вводит новый налог в размере 1000 иен (9,20 долларов) для покидающих страну самолетом или кораблем, пишет Nikkei Asian Review. Налог будет привязан к стоимости билетов на самолет или корабль.

Уточняется, что новым налогом будут облагаться как граждане Японии, так и иностранцы, покидающие страну. Те, кто делает временную остановку в стране и покидает ее пределы в течение 24 часов после прибытия, будут освобождены от нового налога.

Кроме того, налог не будет распространяться на детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей. Путешественники, кто приобрел билеты до 7 января, также будут освобождены от налога, уточняет издание.

Источник: Интерfaкс