﻿ Во Франции спасатели поймали гулявшую рядом с IKEA ламу, Mixnews.lv

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Спасатели поймали ламу, которая гуляла рядом с торговым центром IKEA в коммуне Веден на юге Франции, сообщает радиостанция France Bleu.

Сообщается, что животное южноамериканского происхождения разгуливало без присмотра в данном районе несколько дней. Операция по его поимке проходила с особой осторожностью, чтобы не вызвать ДТП на близлежащей трассе.

Сотрудникам ветеринарного отдела спасательной службы удалось усыпить ламу специальным дротиком.

Пока разыскивается владелец беглянки, животное из семейства верблюдовых было передано на попечение в местный конный клуб.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com