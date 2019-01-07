﻿ Американские военные надругались над флагом Литвы, Mixnews.lv

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Американские военные надругались над флагом Литвы (4)

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В мире | 7 января 2019 года, 15:02

Американские военные, дислоцированные в странах Балтии, надругались над флагом Литвы во втором по величине городе государства — Каунасе, пишет Baltnews.lt.

Заявление об акте вандализма в полицию написал очевидец. По его словам, американцы сорвали со здания прокуратуры государственный флаг и разорвали его на части. Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2018 года. По неофициальным данным, дело решили не предавать огласке.

Как пишет издание, сотрудники правоохранительных органов Литвы обсуждали инцидент с представителями оборонного ведомства страны и командованием американских военных.

Источник: Lenta.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
yes21 минуту назад
сколько таких инцидентов в ЛВ которые засекретили и не придают огласки ))) от таких вояк-друзей и врагов не нужно )))
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yes23 минуты назад
как холопы могут наказать хозяев? )))))
Написали что инцидент засекретили
вот так, скоро будут ломать носы рёбра
сцать срать на клумбах и этим воякам нечего не будет )))
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Патриот 13 минуты назад
Скоро будут латышей под Латвийским флагом ставить раком и трахать прямо на Домской площади! Заслужили !
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