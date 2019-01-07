﻿ Американские военные надругались над флагом Литвы, Mixnews.lv

Американские военные надругались над флагом Литвы (4)
В мире | 7 января 2019 года, 15:02
Американские военные, дислоцированные в странах Балтии, надругались над флагом Литвы во втором по величине городе государства — Каунасе, пишет Baltnews.lt.
Заявление об акте вандализма в полицию написал очевидец. По его словам, американцы сорвали со здания прокуратуры государственный флаг и разорвали его на части. Отмечается, что инцидент произошел в апреле 2018 года. По неофициальным данным, дело решили не предавать огласке.
Как пишет издание, сотрудники правоохранительных органов Литвы обсуждали инцидент с представителями оборонного ведомства страны и командованием американских военных.
Источник: Lenta.ru
Фото: pixabay.com
Написали что инцидент засекретили
вот так, скоро будут ломать носы рёбра
сцать срать на клумбах и этим воякам нечего не будет )))