﻿ Первые кадры новых серий "Игры престолов" попали в сеть, Mixnews.lv

Первые кадры новых серий "Игры престолов" попали в сеть
В мире | 7 января 2019 года, 14:21
Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов».
В тизере сериалов, которые выйдут на HBO в 2019 году, можно увидеть, как вместе собираются молодые герои «Игры престолов: Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу. Кроме этого, в тизере есть кадры из «Хранителей», «Настоящего детектива», «Большой маленькой лжи», «Чернобыля».
Премьера последнего сезона «Игры престолов» должна состояться на телеканале в апреле 2019 года.
Источник: Газета.ru
Фото: flickr.com//bagogames