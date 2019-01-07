﻿ Первые кадры новых серий "Игры престолов" попали в сеть, Mixnews.lv

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Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала «Игра престолов».

В тизере сериалов, которые выйдут на HBO в 2019 году, можно увидеть, как вместе собираются молодые герои «Игры престолов: Санса Старк, Дейенерис Таргариен и Джон Сноу. Кроме этого, в тизере есть кадры из «Хранителей», «Настоящего детектива», «Большой маленькой лжи», «Чернобыля».

Премьера последнего сезона «Игры престолов» должна состояться на телеканале в апреле 2019 года.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com//bagogames