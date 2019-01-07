﻿ Шоу Зеленского стало лидером новогоднего ТВ на Украине, Mixnews.lv

Шоу Зеленского стало лидером новогоднего ТВ на Украине (1)
В мире | 7 января 2019 года, 16:46
Самой популярной программой 31 декабря на украинском телевидении стала программа «Вечерний Квартал» шоумена и кандидат в президенты Украины Владимира Зеленского на канале «1+1», сообщается на сайте студии «Квартал-95».
Рейтинг программы по аудитории от 18 до 54 лет в стране составил 11,8%, доля — 27,5%.
Отмечается, что с учетом повтора, суммарный накопительный охват новогоднего выпуска программы составил 18,7 млн зрителей.
Ранее Зеленский заявил о том, что у него есть большое количество политических сторонников.
Источник: Газета.ru
Да,для вусраины это самый подходящий кандодато-клоун!
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