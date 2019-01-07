﻿ Индийские ученые назвали теории Эйнштейна и Ньютона ошибочными, Mixnews.lv

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На ежегодном заседании Индийского научного конгресса, открытого премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прозвучали высказывания, ставящие под сомнения открытия Исаака Ньютона и Альберта Эйнштейна, пишет Русская служба BBC.

В выступлениях некоторых индийских ученых звучали утверждения, что древние индусы знали о существовании стволовых клеток и вели исследования в этой области. Ведущие ученые Индии раскритиковали это заявление.

Индуистская мифология и теории, основанные на этой религии, уже не впервые становятся частью программы Индийского научного конгресса.

Глава одного из университетов на юге Индии процитировал в своем выступлении древний индуистский текст в качестве доказательства того, что стволовые клетки были обнаружены в Индии тысячелетия назад.

Вице-президент университета Андра Нагешвар Раозаявил, что демон из индуистского эпоса "Рамаяна" имел самолеты 24 различных типов и сеть посадочных полос на Цейлоне.

Другой ученый из университета в штате Тамил-Наду, доктор К. Кришнан, выступая на конференции, заявил, что Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн ошибались в своих физических теориях, и что гравитационные волны, предсказанные Эйнштейном, следует переименовать в честь премьер-министра Нарендры Моди.

По словам Кришнана, Ньютон не понимал природу гравитационных сил отталкивания, а теории Эйнштейна вводят людей в заблуждение.

Индийская ассоциация научных конгрессов, в свою очередь, выразила серьезную озабоченность этими высказываниям. В ее ответном заявлении отмечается, что никто не ставит под сомнение эстетическую ценность древних текстов, но было бы нелепо видеть в них научные истины.

"Мы не разделяем их взгляды и дистанцируемся от их высказываний. Мы считаем их неуместными", - заявил Пременду Матур, генеральный секретарь Индийской ассоциации научных конгрессов.

Фото: en.wikipedia.org