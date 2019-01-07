﻿ Опубликован рейтинг самых дорогостоящих футболистов Европы, Mixnews.lv

В мире |

Исследовательский центр CIES Football Observatory огласил самых дорогостоящих футболистов топ-5 европейских лиг, передает «Советский спорт».

При составлении учитывались такие критерии, как возраст спортсменов и сроки их контрактов.

Лидером топа стал нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе — 218,5 млн евро. Вторую строчку занял форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейна (200,3 млн евро), третью — бразилец из «ПСЖ» Неймар (197,1 млн евро).

Игрок каталонской «Барселоны» Лионель Месси (171,2 млн евро) и футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (127,2 млн евро) заняли лишь 7-ю и 19-ю позиции соответственно.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция, 20 лет, контракт до 2022 года) — 218,5 млн евро;

Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия, 25 лет, контракт до 2024 года) — 200,3 млн евро;

Неймар («ПСЖ», Бразилия, 27 лет, контракт до 2022 года) — 197,1 млн евро;

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити», Англия, 24 года, контракт до 2023 года) — 185,8 млн евро;

Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет, 27 лет, контракт до 2023 года) — 184,3 млн евро;

Пауло Дибала («Ювентус», Аргентина, 25 лет, контракт до 2022 года) — 171,9 млн евро;

Лионель Месси («Барселона», Аргентина, 32 года, контракт до 2021 года) — 171,2 млн евро;

Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», Бельгия, 26 лет, контракт до 2022 года) — 162 млн евро;

Филиппе Коутиньо («Барселона», Бразилия, 27 лет, контракт до 2023 года) — 157 млн евро;