﻿ Апартеид нашего времени? В Таллине вывесили сомнительную "рекламу", Mixnews.lv

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В центре столицы Эстонии на остановке общественного транспорта в ночь с воскресенья, 6 января, на понедельник, 7 января, появилась неоднозначная "реклама" - на плакатах были напечатаны надписи: "Эстонцы стоят здесь" и "Русские стоят здесь". Об этом пишет портал Delfi.ee.

Как отмечает Delfi.ee, на постерах указаны номера телефонов, куда следует звонить в случае, если возникают какие-то вопросы в отношении "рекламы". На звонок отвечает автоответчик, который напоминает о предстоящих выборах в парламент Эстонии. Призыв сделать "правильный выбор" звучит на эстонском и русском языках.

"Здравствуйте! 3 марта пройдут выборы в Рийгикогу. Я баллотируюсь. Мы, эстонцы, обязательно должны держаться вместе. Обязательно проверь, что ты стоишь на правильной половине", - именно этот текст слышит звонящий.

Delfi.ee связался с представителями политических партий Эстонии - ни одна из них не является автором неоднозначной "рекламы". Ответственный за коммуникацию Свободной партии Эстонии Лаури Линнамяэ выразил мнение о том, что данные плакаты являются троллингом, отметив, что Свободная партия не имеет к этому никакого отношения.

"Я думаю, что это чей-то троллинг. Увы, я не нашел, кому принадлежат указанные номера, но мне думается, что владельцы этих номеров с этим вообще никак не связаны и являются тут жертвами. Вывесить крайне провокационное послание вместе с конкретным номером — классический способ устроить кому-то телефонный террор", — написал Линнамяэ.

Фото: postimes.ee/Sander Ilvest