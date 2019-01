﻿ Трамп призвал американских журналистов к честности, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп призвал вернуть честность в американскую журналистику. Об этом он написал в твиттере.

«Фейковые СМИ в нашей стране — настоящая оппозиционная партия. Это настоящий враг народа! Мы должны вернуть честность в журналистику...» — написал он.

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru">

....The Fake News Media in our Country is the real Opposition Party. It is truly the Enemy of the People! We must bring honesty back to journalism and reporting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер резко раскритиковал президента Дональда Трампа за выложенные им мемы.

Трамп опубликовал в твиттере картинку о строительстве стены на границе с Мексикой, обыгрывающую фразу из сериала «Игра престолов».