﻿ Трамп призвал американских журналистов к честности, Mixnews.lv

Трамп призвал американских журналистов к честности (2)

фото

В мире | 7 января 2019 года, 20:24

Президент США Дональд Трамп призвал вернуть честность в американскую журналистику. Об этом он написал в твиттере.

«Фейковые СМИ в нашей стране — настоящая оппозиционная партия. Это настоящий враг народа! Мы должны вернуть честность в журналистику...» — написал он.

blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru">

....The Fake News Media in our Country is the real Opposition Party. It is truly the Enemy of the People! We must bring honesty back to journalism and reporting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 января 2019 г.

Ранее лидер демократов в сенате США Чак Шумер резко раскритиковал президента Дональда Трампа за выложенные им мемы.

Трамп опубликовал в твиттере картинку о строительстве стены на границе с Мексикой, обыгрывающую фразу из сериала «Игра престолов».

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Ник51 минуту назад
Главный лжец страны призывает к честности?? Этот клоун еще перед своими выборами обещал рассказать миру правду про 11 сентября ... Ау, трамп, вытащи наконец свой язык из жопы и поведай нам правду!
Нет страны более погрязшей во лжи чем америка.
Ответить
Патриот1 час назад
Это тоже самое что призвать лису не тырить кур.
Ответить