﻿ Путин выстрелил из пушки в Петербурге, Mixnews.lv

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Путин выстрелил из пушки в Петербурге (19)

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В мире | 7 января 2019 года, 17:16

Президент России Владимир Путин совершил выстрел из пушки Д-30 на народных гуляниях в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

Вместе с главой государства из пушки выстрелил почетный строитель России Владимир Бендет, которому исполнилось 85 лет. Президент поздравил его и подарил ручку.

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Помимо этого, Путин пообщался с учениками Суворовского военного училища.

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Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга.

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Источник: Газета.ru
Комментарии 19
Патриот 1 час назад
Уважаю Путина, достойный челове у которого есть совесть и честь в отличии от наших уродов! Наш презирватив Вейобнис только серым горохом может выстрелить или шептуна пустить под одеялом, фуй, какое мерзкое животное! Да здравствует Россия, Путин, русский народ. С Рождеством хрестовым братья россияне!!!! Горжусь Россией!!!!
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Мнение1 час назад
Пора ему на ядре полететь.
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Путин выстрелил из пушки1 час назад
Потриотсы обасрались
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