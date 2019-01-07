﻿ Стало известно местонахождение Скрипалей после покушения, Mixnews.lv

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Стало известно местонахождение Скрипалей после покушения (2)

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В мире | 7 января 2019 года, 18:13

Бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия до сих пор проживают на территории Великобритании, могут общаться с друзьями и, вероятно, получили предложение по работе от британских спецслужб, пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В марте 2018 года в британском Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с применением нервно-паралитического вещества «Новичок». По версии Лондона, к отравлению Скрипалей причастна Россия. Москва же отрицает данные обвинения.

Газета пишет, что после заверения реабилитации в больнице Солсбери в апреле пара исчезла от глаз общественности, друзей и членов семьи. В этом им помогала британская разведка MI5, отмечается в материале. По данным издания, Скрипали проживают на юге Англии и находятся под присмотром узкого круга медицинского персонала. Так, газета сообщает, что летом 2018 года Юлию Скрипаль навещали друзья, среди которых были и британцы, и россияне.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила со ссылкой на собственные источники, что британские власти установили детали плана «по попытке убийства Сергея Скрипаля». В Совфеде назвали подобные публикации «полным бредом».

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
yes22 минуты назад
никаких доказательств что это был новичёк и дело рук Кремля не было и нет )))) уже весь мир над мелкобритами ржут с их вранья
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Ипать Патриотофф16 минут назад
У меня есть кошка, ей аж 24 года (по человечьему счёту - почти 150). Так вот, желудок у неё работает уже не очень, и после еды она может порой пустить такие газы, что "новичок" скромно курит в уголке. Вот сижу и думаю - может, продать кошку британской разведке, чтобы под сказками "с новичком" хоть какая-то правда была?
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