﻿ Кевин Спейси нарушил закон по дороге из суда, Mixnews.lv

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Полицейские остановили американского актера Кевина Спейси за превышение скорости после заседания суда по делу о домогательствах, сообщает TMZ, в распоряжение которого попало видео случившегося.

Kevin Spacey Pulled Over for Speeding On Way Home from Court Hearing https://t.co/lVroVLDFvy — TMZ (@TMZ) 7 января 2019 г.

По данным издания, это произошло, когда он покидал Национальный аэропорт Рональда Рейгана, вместе с актером в машине находился его адвокат. Информацию о том, что Спейси остановили за превышение, подтверждает и Fox News со ссылкой на Управление Аэропортов Вашингтона. Полицейские не стали выписывать ему штраф и актер отделался устным предупреждением, заявил источник TMZ.

Ранее состоялось первое заседание суда по делу о сексуальных домогательствах по отношению к 18-летнему юноше, в которых обвиняют актера. На суде адвокаты от имени Спейси заявили о невиновности своего подзащитного. Данное дело связано с инцидентом, который произошел в 2016-м году. Тогда актер купил несколько алкогольных напитков помощнику официанта и стал приставать к нему, 59-летнему Спейси 18-летний молодой человек заявил, что ему 23 года.

Источник: РБК