﻿ Кевин Спейси нарушил закон по дороге из суда, Mixnews.lv

Полицейские остановили американского актера Кевина Спейси за превышение скорости после заседания суда по делу о домогательствах, сообщает TMZ, в распоряжение которого попало видео случившегося.

Kevin Spacey Pulled Over for Speeding On Way Home from Court Hearing https://t.co/lVroVLDFvy