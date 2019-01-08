﻿ Премьер Франции назвал общее число приговоров "желтым жилетам", Mixnews.lv

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С начала акций протеста так называемых «желтых жилетов» французские суды вынесли более 1 тыс. приговоров по делам, связанным с митингами, заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп телеканалу TF1, передает FrancetvInfo.

«В общей сложности было вынесено более 1 тыс. приговоров, 5,6 тыс. задержаний провела полиция с начала событий», — сказал он. Филипп добавил, что авторы, разрисовавшие Триумфальную арку в Париже во время протестов были задержаны. По его словам, их 13 человек, всех их поместили под стражу.

Он также заявил, что власти страны намерены ужесточить наказание за несогласованные акции и для агрессивных протестующих. Митинги начались во Франции в ноябре прошлого года, изначально они были направлены против повышения цен на бензин и за повышение зарплат и социальных выплат. Позже власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо сроком на полгода и согласились повысить минимальную зарплату.

Однако митинги не прекратились, 5 января в акции протеста в Париже по данным полиции приняли участие 3,5 тыс. человек, из которых 100 были задержаны. Всего же по стране в этот день на улицы вышли 25 тыс. демонстрантов.

Источник: РБК