﻿ Amazon стала самой дорогой компанией в мире, Mixnews.lv

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Акции компании Amazon на бирже Nasdaq выросли на 3,4% до $1 650 за штуку, таким образом капитализация составила $796,7 млрд, сделав данную компанию самой дорогой из тех, чьи акции представлены на бирже.

За счет роста цены акций Amazon обошла Microsoft, капитализация которой составляет $783 млрд. Третью строчку занимает компания Apple, стоимость ее ценных бумаг на бирже снизилась на 0,33% в ходе последних торгов и составила $143,93 за штуку. Таким образом ее капитализация составляет $701,9 млрд.

В декабре Amazon удалось временно обогнать Microsoft и Apple по капитализации, тогда она сначала превысила $865 млрд, но позже снизилась до $864,4 млрд. При этом капитализация Microsoft на тот момент составляла $859 млрд, а Apple была на втором месте с $864,8 млрд.

Ранее сообщалось, что фондовые индексы S&P 500, Dow Jones и Nasdaq снизились в начале 2019 года. В частности, индекс Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, упал на 3,04%, это худший старт индекса данной биржи с 2005 года.

Источник: РБК