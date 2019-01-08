﻿ В США сообщили о ликвидации 99% "Исламского государства", Mixnews.lv

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США уничтожили 99% террористической группировки "Исламское государство", заявил госсекретарь США Майкл Помпео журналистам на борту самолета, который направляется в столицу Иордании Амман. Стенограмму беседы распространил Госдепартамент США, передает ТАСС.

"Мы ликвидировали 99% ... С этого необходимо начинать каждый новостной материал. Правильно? Все согласны?" - обратился шеф американской дипломатии к журналистам. "Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания", - добавил Помпео.

Никто из присутствовавших журналистов оспаривать утверждения главы Госдепартамента не стал. Затем Помпео выразил уверенность в том, что США "продолжат следить за тем, чтобы усиление ИГ, которое произошло при администрации Обамы, больше не повторилось".

Он также подтвердил, что в своей предстоящей речи в Каире подвергнет критике действия иранских властей. При этом госсекретарь не стал вдаваться в подробности своего выступления.

Помпео подчеркнул, что будет обсуждать тему вывода американских войск из Сирии, но во время беседы с политиками сосредоточится на ситуации вокруг Ирана. "Мы пришли на замену администрации, которая развязала руки Ирану", - считает глава Госдепартамента.

Шеф американской дипломатии подчеркнул, что "позаботится о том, чтобы все были в курсе того факта, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены всем поставленным перед собой задачам за последние два года".

Он отметил, что во время своего ближневосточного турне "особо сосредоточится" на призыве к лидерам стран Ближнего Востока сплотиться с целью помочь США противостоять политике Ирана, которая, по версии Вашингтона, направлена на поддержку международного терроризма.

Комментируя введенные против Тегерана американские рестрикции, он отметил: "Я слышал много разговоров о том, что санкции США сами по себе не работают. Мы все должны взглянуть на обменный курс риала, посмотреть, есть ли в этом истина". Нынешняя денежная единица Ирана называется туман, риал был в обращении до 24 июля 2017 года, напоминает ТАСС.

Глава Госдепартамента в очередной раз отказался указать возможные сроки вывода американских войск из Сирии, заявив: "Все понимают, что делают Соединенные Штаты". "Мы выполним нашу задачу. Я всецело убежден в этом", - подчеркнул он.

Помпео рассказал, что обсудит с лидерами ближневосточных стран план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, над которым работает вашингтонская администрация. "Мы, безусловно, будем обсуждать [этот план], - отметил он.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Помпео в ходе ближневосточного турне с 8 по 15 января посетит Бахрейн, Египет, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Шеф американской дипломатии планирует обсудить как вопросы двусторонних отношений с перечисленными государствами, так и региональную повестку дня и борьбу с терроризмом.

Источник: NEWSru.com