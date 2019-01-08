﻿ Немцы назвали страны, которые угрожают всему миру, Mixnews.lv

Немцы назвали страны, которые угрожают всему миру (2)
В мире | 8 января 2019 года, 12:21
Согласно результатам социологического опроса, проведенного немецким исследовательским институтом Forsa среди жителей Германии, Россия и США более всех других стран угрожают мировой безопасности.
Так, 56% респондентов считают, что наиболее опасна Россия. В США видят главную угрозу 55% опрошенных. Далее идут Северная Корея (27%), Турция (24%), Саудовская Аравия (23%) и Китай (16%), передает Bild.
Источник: Новый мир
Фото: Pixabay.com
И это при 100% геббельсовско-англосаксонской пропаганде.
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Visa civilizètà pasaule uzskata Krieviju par draudu pasaules mieram un kàrtìbai.
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