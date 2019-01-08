﻿ Опрос: больше половины жителей Литвы считают Россию угрозой, Mixnews.lv

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Россия - недружественное по отношению к Литве государство, которое представляет экономическую и военную угрозу. Эта характеристика, которую часто повторяют руководители Литвы и СМИ, нравится не всем. Некоторые считают ее необоснованной, идущей вразрез с мировоззрением жителей Литвы. Об этом несовпадении во "мнении простых жителей Литвы" и элиты часто вещают российские информационные каналы.

Однако результаты исследования, полученные литовским порталом DELFI, показали, что общество четко понимает угрозу в географическом выражении, несмотря на то, что некоторые результаты исследования могут показаться неожиданными.

Опрос был проведен в 2018 году по заказу Минобороны и Центра восточноевропейских исследований. По данным главы центра Линаса Коялы, далеко идущие выводы на основе этого исследования делать не стоит, поскольку надо углубиться в конкретные факторы.

Однако некоторые данные выразительные. Опрос провела компания Spinter tyrimai в конце августа 2018 года. В нем участвовали 1007 жителей Литвы 18-75 лет.

Согласно результатам опроса, с общим заявлением, что российская политика представляет прямую угрозу для стран Восточной Европы, полностью согласны или согласны 44% участников опроса.

Что касается других данных, то результаты похожи. Например, 63% участников опроса на вопрос, представляет ли внешняя политика России угрозу для Литвы, дали положительный ответ. В основном это люди с высшим образованием, с доходами больше 500 евро в месяц. 60% русскоязычных участников опроса считают внешнюю политику России угрозой для Литвы (в апреле 2016 г. таких было 57%).

"Россию по-прежнему расценивают как представляющую угрозу страну, и это число за два года - с 2016 года, почти не уменьшилось. Это интересная тенденция, поскольку говорили, что общество устало от этой темы, кроме того, тема Украины реже появляется в центре внимания. Только Россию считают страной, представляющей угрозу", – заметил Кояла.

На втором месте (23%, против 13% в 2016 г.) – Беларусь. Интересно, что после того, как в США президентом стал Дональд Трамп, увеличилось число жителей Литвы, которые считают, что внешняя политика США представляет угрозу для Литвы (14% в 2018 и 7% в апреле 2016 г.)

Еще меньше жителей считает, что угрозу для Литвы представляет внешняя политика Германии (9%), Польши (5%), Швеции, а 3% участников опроса считают, что угрозой для Литвы является внешняя политика Латвии. Интересно, что 9,4% поляков считают политику Польши угрозой для Литвы.

Внимания обороне не хватает, но намерены защищать сами Были интересные ответы и на вопрос об обороне страны. Если придется, с оружием в руках Родину намерены защищать 24% участников опроса. Только 14% считают, что Литовская армия должным образом подготовлена для защиты страны, однако всего 24% сказали, что надо увеличивать оборонный бюджет Литвы.

"14% показывают отголоски многолетнего недостаточного финансирования обороны, кроме того, чувствуется постколониальный синдром - якобы мы слишком маленькие, неполноценные, мы не способны на оборону, такие настроения, конечно же, подогревает российское информационное поле, в котором важнейший акцент – снижение доверия литовского общества к разным ведомствам, включая армию. Нам нужно от всего этого избавиться, создавая национальный нарратив, подчеркивая достоинства наших ВС, хорошим решением было и проведение военного парада, который укрепил доверие к нашим ВС, союзникам", – сказал член парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

По его мнению, 24% одобряющих повышение финансирования армии - это результат искусственного противопоставления этих расходов расходам на социальные нужды, образование, здравоохранение, кроме того, это тот же постколониальный синдром - мы слишком маленькие, чтобы противостоять, а третье, - надо научиться говорить о российской угрозе и ее вызовах так, чтобы не было процесса девальвации этой угрозы.

С оружием в руках Литву в случае угрозы были готовы защищать в основном молодые люди литовского происхождения из сельских районов. Кроме того, защищать родину чаще намеревались студенты и школьники (48,4%), фермеры (44,4%), представители малого бизнеса (39,6%), специалисты/служащие (35,8%), реже – руководители высшего и среднего звена (23,5%).

Иными способами в защите Родины намеревались участвовать 48% участников опроса. В основном это польскоязычные граждане Литвы (57%), далее следуют литовцы (49,5%) и русскоязычные граждане (30%). По мнению 57% респондентов, ЕС положительно влияет на отношения между Литвой и Россией. 49% считают, что на это положительно влияют НАТО и США.

40% участников опроса считают, что Литва благотворно влияет на литовско-российские отношения, а 26% считают, что такое влияние оказывает Россия.