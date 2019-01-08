﻿ СМИ: певица Адель решила покинуть сцену, Mixnews.lv

СМИ: певица Адель решила покинуть сцену (4)

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В мире | 8 января 2019 года, 14:17

По информации портала Popculture.com, британская певица Адель закрыла свое концертное агентство, что может означать окончательное прекращение концертной деятельности.

Официальных сообщений о причинах такого решения не было, но сама певица в течение 2016-2017 года неоднократно обещала больше не выступать.

Адель говорила, что хочет подготовиться к переменам в своей личной жизни и родить второго ребенка.

"Надеюсь, у меня будет второй ребенок. Я решила, что теперь хочу девочку... которой я собираюсь подарить вот это свое платье, в котором выступила на уже 107-м для меня шоу! Но вы от меня меня не избавитесь, через пару лет я вернусь", - сказала Адель.

У Адель есть сын Анджело от ее партнера Саймона Конеки, с которым она живет с 2011 года в неофициальном браке.

Фото: commons.wikimedia.org

Комментарии 4
кот2 часа назад
как жить , слушать баскова и пугачёву а ещё можно вайкуле , под шампиК )))))) Адель самородок и голос есть...
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блондинка3 часа назад
какая утрата,а что теперь делать? а кто такая эта пИвица? как дальше жить?
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блондинка1 час назад
ой привет кот,свари себе компот хи хи хи .
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