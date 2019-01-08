﻿ Ученые: у Вселенной есть двойник, где время течет в обратную сторону, Mixnews.lv

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Наша Вселенная может быть лишь "зеркальным отражением" параллельного мира, созданного из антиматерии и несущегося в обратном направлении от Большого взрыва по шкале времени. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Такую революционную теорию предложили канадские ученые из Института теоретической физики.

Согласно новой модели, в момент Большого взрыва образовалось две "симметричные" Вселенные. В одной - там, где живем мы, - время потекло привычным нам образом, а другая - зеркальная - стала с такой же скоростью удаляться в прошлое.

Канадским физикам нужно доработать еще немало деталей новой теории, но в целом их работа не вызывает очевидных противоречий и она была опубликована в журнале Американского физического общества.

Фото: Pixabay.com