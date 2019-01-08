﻿ Ученые: у Вселенной есть двойник, где время течет в обратную сторону, Mixnews.lv

Ученые: у Вселенной есть двойник, где время течет в обратную сторону (3)
В мире | 8 января 2019 года, 19:11
Наша Вселенная может быть лишь "зеркальным отражением" параллельного мира, созданного из антиматерии и несущегося в обратном направлении от Большого взрыва по шкале времени. Об этом сообщает Русская служба ВВС.
Такую революционную теорию предложили канадские ученые из Института теоретической физики.
Согласно новой модели, в момент Большого взрыва образовалось две "симметричные" Вселенные. В одной - там, где живем мы, - время потекло привычным нам образом, а другая - зеркальная - стала с такой же скоростью удаляться в прошлое.
Канадским физикам нужно доработать еще немало деталей новой теории, но в целом их работа не вызывает очевидных противоречий и она была опубликована в журнале Американского физического общества.
Фото: Pixabay.com
Пиздеть не мешки таскать
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Po vtoromu krugu? Takuju gipotezu vidvinuļi ješčo v prošlom tisjačeļetjiji.
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И олицетворение этой вселенной, похоже, Россия - там действительно время пошло в обратную сторону, в сторону царского церковного самодержавного режима, уже и казаки с нагайками вернулись.
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