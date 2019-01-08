﻿ Трое погибших, около 200 пострадавших: в ЮАР столкнулись два поезда, Mixnews.lv

Трое погибших, около 200 пострадавших: в ЮАР столкнулись два поезда

фото

В мире | 8 января 2019 года, 15:15

Два поезда столкнулись в Претории в ЮАР. По уточнённым данным, при крушении погибло три человека, около 200 получили различные травмы. Об этом сообщает Voice of the Cape‏ со ссылкой на медиков.

Врачи не исключают, что число погибших и раненых может ещё увеличиться. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Причина крушения двух поездов неизвестна.

Источник: L!FE

Комментарии