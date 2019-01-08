﻿ Трое погибших, около 200 пострадавших: в ЮАР столкнулись два поезда, Mixnews.lv

Трое погибших, около 200 пострадавших: в ЮАР столкнулись два поезда
В мире | 8 января 2019 года, 15:15
Два поезда столкнулись в Претории в ЮАР. По уточнённым данным, при крушении погибло три человека, около 200 получили различные травмы. Об этом сообщает Voice of the Cape со ссылкой на медиков.
Врачи не исключают, что число погибших и раненых может ещё увеличиться. Сейчас на месте работают оперативные службы.
#MountainView IN PICTURES: Deadly #traincollision in Pretoria https://t.co/Un0Y7RF3CZ pic.twitter.com/QqauC0fimn— Jacaranda News (@JacaNews) 8 января 2019 г.
Причина крушения двух поездов неизвестна.
Hundreds injured in the Mountain View Pretoria train crash. pic.twitter.com/w7YGznXR03— Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 января 2019 г.
Источник: L!FE