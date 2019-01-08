﻿ В Германии задержали студента, слившего в соцсеть личные данные политиков, Mixnews.lv

В Германии задержали студента, слившего в соцсеть личные данные политиков (1)
В мире | 8 января 2019 года, 16:11
Немецкий журнал Spiegel сообщает, что правоохранительные органы смогли арестовать 20-летнего студента из центрального Гессена. Он подозревается в публикации тысячи личных записей политиков и знаменитостей в Интернете.
Спецслужбы смогли отследить молодого человека с помощью показаний и цифровых следов, которые он оставил в Интернете. В воскресенье вечером полиция обыскала дом подозреваемого, однако беспокоясь, что наделал глупостей, парень уже уничтожил свой компьютер к этому времени.
От действий хакера пострадали в основном знаменитости из мира телевидения и YouTube, но также политики и журналисты. Всю нелегально полученную переписку хакер публиковал в Twitter в течение месяца порционно.
Источник: L!FE
Фото: pixabay.com
Nebrìnìsos, kad izràdìsies ka vins ir saistìts ar Krievijas spiegiem. Dìvainà kàrtà tika saudzèti tikai pret Krieviju labvèlìgi noskanotie partijas Alternative politiķi.
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