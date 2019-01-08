﻿ В Эстонии объяснили появление плакатов "Здесь только русские", Mixnews.lv

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Лидер партии Eesti 200 Кристина Каллас назвала размещение на улицах плакатов «Здесь только эстонцы» и «Здесь только русские» попыткой привлечь внимание к разобщенности страны и противопоставлению одной его части другой.

«Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?», — говорится в заявлении Каллас, текст которого публикует портал Postimees.ee.

​По словам Каллас, организаторы акции показали жителям Эстонии болевые точки и реальные проблемы.

«Я приношу свои извинения всем, кого задели эти плакаты. Цель Eesti 200 — чтобы в будущем больше никогда не было причины для размещения подобной рекламы», — сказала Каллас, призвав не прятать голову в песок и не игнорировать проблему, которая делает общество Эстонии слабым.

​Плакаты с надписями «Здесь только русские» и «Здесь только эстонцы» на русском и эстонском языках появились на трамвайных остановках Таллинна 7 января, как бы призывая представителей разных национальностей ждать прихода трамвая отдельно друг от от друга.

Во вторник, 8 января, плакаты были заменены новыми, напротив, призывающими русских и эстонцев быть вместе, причем не только на остановках, но и в школах, на вечеринках и так далее.

Eesti 200 была создана 3 ноября 2018 года. Председатель правления партии Кристины Каллас заявила, что раздробленность эстонского общества является большой проблемой, и один из самых больших вызовов партии — окончательно решить этот вопрос в ближайшее время.

Источник: РБК

Фото: facebook.com/margarita.kallo