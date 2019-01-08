﻿ Украина признала проблемы со вступлением в ЕС и НАТО, Mixnews.lv

Украина признала проблемы со вступлением в ЕС и НАТО (8)
В мире | 8 января 2019 года, 20:35
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшее время страна не сможет вступить в ЕС и НАТО. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Киеву, какой он есть сегодня, не удастся присоединиться к Евросоюзу и НАТО «ни за год, ни за два, ни за пять».
«Нам нужен консенсус в НАТО, и нужно сделать что-то на Украине, так как мы сами не готовы. Вот честно должны говорить», — заявил Климкин.
Он подчеркнул, что с Альянсом украинской стороне работать немного проще, нежели с Евросоюзом.
Источник: Газета.ru
+++ Как только присоединятся к ЕС , так сразу выедут остальные , которые сейчас не могут и будет не страна - а гуляй поле , вот весь африканский и арабский сброд из ЕС ,туда и переселят...