﻿ Климкин призвал совсем запретить въезд на Украину мужчинам из России, Mixnews.lv

Климкин призвал совсем запретить въезд на Украину мужчинам из России (6)
В мире | 9 января 2019 года, 07:19
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил за постоянное ограничение въезда мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет, передает УНИАН.
Он заявил, что считает такую фильтрацию «очень правильной».
Ранее сообщалось, что Украина сняла запрет на въезд для мужчин из России, введенный во время военного положения.
В госпогранслужбе страны уточнили, что цели визита россиян будут проверятся.
Источник: Газета.ru
Можно подумать, что вы ожидали услышать, что на Украине прекратилась гражданская война и её правительство начало восстанавливать братские отношения с Россией.