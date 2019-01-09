﻿ Brexit: британцы массово получают ирландские паспорта, Mixnews.lv

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Число британцев, обратившихся за ирландскими паспортами, за прошедший год увеличилось на 22%, сообщается в МИД Ирландии.

Отмечается, что почти 100 тысяч британцев в 2018 году подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии. В то время как в 2017 году поступило более 81 тысяч заявок на паспорта, в 2015 году – 46 тысяч.

Стремление британцев получить ирландское гражданство связано с тем, что в этом случае они сохранят свое право на свободное передвижение в странах ЕС после выхода из объединения Великобритании.

Источник: Новый мир

Фото: maxpixel.net