﻿ Трамп выступил с экстренным обращением к жителям США, Mixnews.lv

В мире |

Во время телеобращения к жителям США глава Белого дома Дональд Трамп обратил внимание на разрастающийся кризис на границе с Мексикой и отметил, что необходимо выделить средства на возведение стены.

Президент заверил американцев, что необходимо принять своевременные меры, поскольку в противном случае жизни тысячи человек будут в опасности из-за множества угроз, которые представляют нелегальные иммигранты. Среди потенциальных опасностей президент отметил нелегальный наркотрафик и рост преступности.

Он призвал демократов вернуться в Белый дом, заявив, что шатдаун (приостановка работы правительства) произошёл по их вине и его необходимо прекратить, а также одобрить его проект по воздвижению стены на границе с Мексикой.

Представители демократической партии в лице Нэнси Пелоси и Чака Шумера ответили на речь президента в собственном обращении. Они раскритиковали доводы Трампа, призвав его прекратить шатдаун и не ставить под угрозу выплату зарплат сотням тысяч человек.

Лидеры демократов заявили, что с угрозами, которые представляет для страны нелегальная иммиграция, можно справиться без воздвижения "дорогой и неэффективной" стены.

Источник: L!FE

Фото: flickr.com/photos/65478866@N04